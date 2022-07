Musk nie kupi Twittera. Platforma zapowiada batalię sądową

Pan Musk wypowiada umowę fuzji, ponieważ Twitter istotnie narusza wiele postanowień tej umowy i wydaje się, że złożył fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia, na których opierał się pan Musk, zawierając niniejszą umowę – czytamy w piśmie wysłanym przez Ringlera do Vijaji Gadde, dyrektorki ds. prawnych serwisu.

Zdaniem przedstawiciela amerykańskiego miliardera Twitter, pomimo licznych zapytań o liczbę kont spamowych, podał tylko niekompletne dane, co nie wystarczyło do niezależnej oceny. Wcześniej Musk wstrzymał tymczasowo transakcję z serwisem do czasu, aż otrzyma wiarygodne informacje, że fałszywe konta stanowią poniżej 5 proc. wszystkich użytkowników Twittera.