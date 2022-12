Są wyrachowani. Wysyłają takie wiadomości o północy

SMS-y o niedopłacie za paczkę to ostatnio prawdziwa plaga w Polsce. Oszuści wrócili z popularną w przeszłości metodą. Jak co roku, w okresie przedświątecznym spotykamy się z ogromnym wzrostem tego typu wiadomości. Oszuści są coraz bardziej wyrachowani w swoich działaniach. SMS-y informujące o rzekomej niedopłacie wysyłają w późnych godzinach, licząc, że w ten sposób uda im się zachęcić ich odbiorców do otwarcia linków.