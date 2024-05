Nie działa BNP Paribas. Awaria logowania do bankowości (aktualizacja)

Trwa awaria w banku BNP Paribas, w wyniku której klienci nie mogą logować się do bankowości online, również w aplikacji mobilnej. Wskazują na to narastające raporty w serwisie downdetector, które około godz. 14:45 zaczęły spływać m.in. z Warszawy, Krakowa i Poznania.

BNP Paribas ma awarię, w efekcie której klienci nie mogą dostać się do bankowości - wynika ze zgłoszeń w serwisie downdetector. W chwili pisania niniejszego tekstu, do serwisu spłynęło ponad 170 zgłoszeń w zaledwie kilka minut. Problem z BNP Paribas pojawia się równolegle do trwających utrudnień w banku Pekao S.A.

BNP Paribas na tę chwilę nie potwierdza usterki w swoich mediach społecznościowych, ani na stronie internetowej. Z deklaracji klientów, którzy doświadczają awarii wynika, że problem dotyczy samego etapu logowania do bankowości online oraz w aplikacji. W praktyce trzeba więc założyć, że poszkodowani po prostu nie mają dostępu do żadnych funkcji bankowości BNP Paribas, bo nie mogą się do niej dostać.

Awaria w BNP Paribas © downdetector

W tym momencie trudno szacować, jak długo potrwają jeszcze utrudnienia związane z bankowością BNP Paribas. W tym samym czasie trwa awaria w Banku Pekao, która ciągnie się już dobrych kilka godzin, choć z początku nic nie wskazywało, by był to na tyle poważny problem. Klientom obydwu banków pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalszy rozwój wydarzeń.

Aktualizacja, godz. 15:45

Wszystko wskazuje na to, że problemy w banku BNP Paribas występowały tylko przez chwilę. Obecnie liczba zgłoszeń w serwisie downdetector spadła niemal do zera, co jednoznacznie sugeruje, że problem został opanowany. Klienci banku BNP Paribas powinni już bez przeszkód móc korzystać ze wszystkich funkcji bankowości internetowej.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl