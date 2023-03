Na Twitterze można trafić na wątki, w których Polacy skarżą się na funkcjonowanie systemu logowania do PUE ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprasza za utrudnienia i deklaruje, że trwa rozwiązywanie problemu, ale z danych w serwisie downdetector wynika, że problem z logowaniem do systemu PUE ZUS występuje nieprzerwanie od godziny 8:00 rano do teraz.