Nowa funkcja w Yanosiku. Każdy powinien o niej wiedzieć

Yanosik łączy siły z policją w ramach akcji edukacyjnej "Zwolnij – niebezpieczny punkt!". Dzięki niej użytkownicy aplikacji zostaną poinformowaniu o zbliżaniu się do miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków.

W 2023 r. doszło do ponad 19 tys. wypadków z winy kierujących pojazdami – tak wynika z oficjalnego raportu polskiej policji. W wyniku tych zdarzeń zginęło ponad 1,6 tys. osób, a ponad 22 tys. zostało rannych. Najczęściej do wypadków doprowadzali kierowcy samochodów osobowych (14013 razy).

Najczęstszymi przyczynami wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Do wypadków dochodzi zazwyczaj przy dobrych warunkach atmosferycznych, a ich liczba wzrasta w okresie od maja do października.

Yanosik i policja apelują do kierowców

Okres od maja do października to czas, kiedy chętnie podróżujemy. Dobra pogoda zachęca do planowania urlopów w tym czasie. Niestety, w czasie tym dochodzi do wielu wypadków, w tym takich, które spowodowane są nadmierną prędkością. Policja i Yanosik apelują do kierowców o to, by zwolnili, dzięki czemu mogą uratować życie sobie i innym.

W związku z tym użytkownicy aplikacji Yanosik będą informowani o niebezpiecznych punktach, odcinkach i przejściach dla pieszych. W ramach akcji "Zwolnij – niebezpieczny punkt!" otrzymają oni informacji o tym, gdzie należy zwolnić i zachować ostrożność. Punkty, o których poinformuje Yanosik, zostały wskazane na podstawie analiz zdarzeń drogowych, które przeprowadziło Biuro Ruchu Drogowego KGP.

- Informowanie kierujących o miejscach, w pobliżu których dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych i jednocześnie zachęcanie ich do zmniejszenia prędkości oraz zwiększenia uwagi, może znacząco wpłynąć na ograniczenie tragicznych zdarzeń. Wychodząc z tego założenia, Biuro Ruchu Drogowego KGP, dokonało analizy wypadków drogowych na przestrzeni lat 2021-2023. Wytypowaliśmy 535 lokalizacji, tj. pięciokilometrowych odcinków dróg oraz konkretnych punktów, w tym skrzyżowań i przejść dla pieszych, gdzie w wymienionym okresie doszło do trzech wypadków drogowych lub więcej. Poprzez aplikację Yanosik, kierujący będą ostrzegani o zbliżaniu się do niebezpiecznego odcinka na drodze, komunikatem głosowym i tekstowym - mówi nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

W ramach akcji, która potrwa od 6 maja do 2 czerwca 2024 r., kierowcy będą ostrzegani w wybranych miejscach komunikatem głosowym "Zbliżasz się do niebezpiecznego miejsca! Zwolnij i żyj!". Twórcy aplikacji i policja wierzą, że akcja ta zwiększy poziom bezpieczeństwa na drogach.

Ograniczenie prędkości, z którą się poruszamy, może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo. Yanosik przypomina, że w przypadku uderzenia w ciało człowieka z prędkością 45 km/h dochodzi do obrażeń podobnych do upadku z trzeciego piętra, gdzie szanse na przeżycie są niewielkie. Wystarczy jednak podnieść prędkość do 50 km/h, by szanse na przeżycie zmniejszyć praktycznie do zera.

- Kierowca, przekraczając limit prędkości jazdy już nawet od 5 czy 10 km/h, powoduje bardzo duże zagrożenie na trasie. Apel o ściągnięcie nogi z gazu i zmniejszenie prędkości jest niezwykle ważny, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, w którym ruch na drogach jest wzmożony. W aplikacji Yanosik będziemy przypominać kierowcom o tym, by zwolnili, między innymi w najbardziej niebezpiecznych punktach, w których należy również zachować ostrożność – informuje Małgorzata Dąbrowska, Yanosik.

