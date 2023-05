Android Automotive: każdy może pobrać nawigację Waze

Android Automotive to swego rodzaju rozwinięcie Androida Auto, a kluczowa różnica to brak konieczności podłączania telefonu do samochodu do działania. Android Automotive to niezależny system operacyjny zainstalowany w pojeździe, który stabowi alternatywę dla dotychczas obecnych w autach autorskich systemów infotainment tworzonych przez producentów pojazdów.