Nowe ostrzeżenia w BIK. Jeśli masz alerty, nie musisz dopłacać

BIK znany jest z pewnością każdemu Polakowi, który na którymś etapie życia zaciągał kredyt lub obecnie go spłaca. Często polecaną usługą są alerty BIK, które Biuro Informacji Kredytowej oferuje co prawda za opłatą, ale pozwalają one na czas dowiadywać się o potencjalnych próbach zaciągnięcia kredytu na nasze dane przez osoby trzecie. 15 kwietnia BIK rozszerzył ofertę i w ramach subskrypcji oferuje także biuletyn e-mail o znanych zagrożeniach w sieci.