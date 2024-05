Nowości w mObywatelu. Sprawdź, co się pojawi

Osoby korzystające z mObywatela mają możliwość samodzielnego monitorowania, które z funkcji są już dostępne, nad którymi aktualnie trwają prace oraz które zostały zaplanowane na przyszłość. Dzięki temu każdy może sprawdzić, czy aplikacja mObywatel wkrótce wyposażona będzie w narzędzia spełniające jego potrzeby, co może przekonać do instalacji. Warto jednak zaznaczyć, że mObywatel oferuje już obecnie szereg przydatnych funkcji .

Statystyki pokazują, że dla Polaków to opcja niezwykle atrakcyjna, ponieważ aplikacja zyskała miliony nowych użytkowników (w przeciwieństwie do wcześniejszego okresu). Istotne znaczenie mają także inne dokumenty na bieżąco dołączane do mObywatela, choć nie wszystkie nowe funkcje spotykają się z pozytywnym odbiorem.