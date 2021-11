Połączenia z Mołdawii i Afganistanu? Pod żadnym pozorem nie oddzwaniaj

Połączenia przychodzące z zagranicznych numerów są tak krótkie, że ich odebranie jest praktycznie niemożliwe. Oszuści liczą, że osoby, z którymi rzekomo próbowali się połączyć, po prostu do nich oddzwonią, dzięki czemu wzbogacą się, a my zostaniemy z ogromnym rachunkiem za telefon.

O oszustwie telekomunikacyjnym "wangiri" piszemy regularnie, bo przestępcy niezwykle chętnie do niego powracają. Najwyraźniej mamy do czynienia z kolejną jego falą, bo do naszej redakcji docierają nowe zgłoszenia o nieodebranych połączeniach z zagranicy - z Mołdawii (kierunkowy +373) oraz Afganistanu (kierunkowy +93). Przykład mołdawskiego numeru, z jakiego takie połączenia są wykonywane, można zobaczyć na zamieszczonym poniżej zdjęciu.