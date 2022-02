SMS na numer 459050108. Twój telefon mógł go sam... wysłać

Do naszej redakcji zgłosiła się czytelniczka Anna podejrzewająca oszustwo w SMS-ie ze skróconym linkiem, który informuje o weryfikacji konta Google. Wiadomość została - uwaga to nie błąd - automatycznie wysłana przez smartfon, w tym przypadku na numer +48459050108. Choć podejrzenia są w pełni uzasadnione, tu nie ma mowy o oszustwie. Tego typu dziwna komunikacja to autentyczna droga weryfikacji numeru telefonu.