SMS o należności 2,75 zł. Każdy może go dostać

Wiadomość SMS o nieuregulowanej należności w wysokości kilku złotych może trafić do każdego. Ktoś podszywa się pod firmy kurierskie i deklaruje konieczność uiszczenia opłaty, by paczka dotarła do klienta na czas. To oszustwo, a SMS-y wysyłane są z wielu numerów, przez co trudno go uniknąć.