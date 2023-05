SMS z numeru 504532590. Każdy może go dostać

Nasza czytelniczka Edyta dostała już kilka takich wiadomości SMS, w tym najnowszą z numeru +48504532590. Z treści wynika, że odbiorca może zaktualizować swój rzekomo niepełny adres zamieszkania, by firma podjęła ponowną próbę dostarczenia paczki. Kluczowy jest rzecz jasna skrócony link w treści, który prowadzi do fałszywej strony Pocztex. To typowy phishing, co potwierdza negatywna opinia w serwisie nieznany-numer.