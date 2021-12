Tym razem mocno wybija się kategoria dotycząca systemu operacyjnego. Oczywiście Windows 10 wciąż jest niekwestionowanym liderem z 83,38 proc. udziałem, ale mający niedawno premierę Windows 11 ma już 8,28 proc. Jeszcze w październiku było to zaledwie 1,82 proc. i wygląda, że przyrost prawie w całości dotyczył aktualizacji platform z Windowsem 10.

Co ciekawe bardzo wysoko jest mobilna wersja RTX-a 3060 z wynikiem 1,75 proc, ale w dobie aktualnego szaleństwa laptopy potrafiły kosztować tyle samo, co same karty graficzne więc tak wysoka obecność mobilnego układu jest wytłumaczalna. Z kolei w przypadku AMD najwyższe miejsce zajmuje Radeon RX 580 z udziałem 1,58 proc.