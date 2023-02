Odbierasz telefon? Nie używaj takich słów

Odbieranie telefonu słowami "tak, słucham", to ułatwianie pracy oszustom, którzy manipulują nagraniami i preparują dokumenty w taki sposób, by doprowadzić do rzekomego zawarcia umowy na odległość. Prawo stoi tu oczywiście po stronie potencjalnego poszkodowanego, ale nie zmienia to faktu, że konieczne jest zaangażowanie i poświęcenie dodatkowego czasu, by odkręcić całe zamieszanie i pozbyć się problemu. Na sprawę zwrócił uwagę nasz czytelnik.