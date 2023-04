Sztuczna inteligencja łamie hasła. Wystarczy kilka sekund

Do badania wykorzystano PassGAN – informuje serwis tom’sHardware powołując się na wyniki badań przeprowadzonych w ostatnim czasie przez firmę Home Security Heroes. Pokazują one, że aż 81 proc. haseł można złamać w mniej niż miesiąc.

Do przeprowadzenia badania wykorzystano 15,6 miliona haseł pochodzących z platformy RockYou, do której 32 miliony danych logowania wyciekło w 2009 r. Firma wprowadziła je do PassGAN AI – generatora haseł opartego o Generative Adversarial Network (GAN). Model tworzy hasła w oparciu o takie, których użytkownicy używają na co dzień do logowania.