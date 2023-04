Nowe oszustwo telefoniczne. Porwanie z głosem dziecka w tle

Sztuczna inteligencja ma wiele zastosowań i niestety jest skuteczna także w rękach oszustów. Jak opisuje serwis WKYT , w Arizonie odnotowano przypadek sfałszowanej rozmowy telefonicznej, w której algorytmy generowania mowy zostały wykorzystane do podrobienia głosu nastolatki w danej chwili spędzającej czas poza domem. Oszust zadzwonił do jej matki deklarując, że dziewczynka została porwana. W tle było słychać głos nastolatki, która prosiła o pomoc - relacjonuje kobieta.

Chociaż w rozmowie początkowo zażądano miliona dolarów, "porywacz" ostatecznie zgodził się na dużo niższą kwotę 50 tys. Zanim doszło do transakcji, okazało się jednak, że dziewczynka jest bezpieczna, a cała sytuacja nie miała miejsca w rzeczywistości. Matka przekonuje i ostrzega, że głos dziecka brzmiał na tyle autentycznie, że nie miała wątpliwości, iż jest to jej córka. Dzisiaj SI na to pozwala, a wystarczy do tego zaledwie 3-sekundowa próbka głosu. Przykładem mogą być piosenki śpiewane przez komputer głosem artystów, którzy nigdy nie wykonywali danego utowru.