Nie działa TikTok. Awaria popularnej aplikacji jest globalna

Pierwsze zgłoszenia dotyczące awarii zaczęły się pojawiać ok. godziny 11:00. Od tego czasu w serwisie downdetector pojawiło się już niemal 3 tys. raportów pochodzących od polskich użytkowników. Zagraniczne wersje portalu również informują o awarii TikTok, co może wskazywać na to, że jest to globalna awaria.