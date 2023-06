WhatsApp: niedługo wyślesz filmy w jakości HD

O szczegółach pisze WABetaInfo. Jak się okazuje, w testowym wydaniu WhatsAppa na Androida da się dotrzeć do nowego widoku pozwalającego wysyłać filmy w wyższej jakości. Dla użytkowników komunikatora oznacza to możliwość dzielenia się nagraniami w wysokiej rozdzielczości - nie chodzi przy tym dosłownie o standard HD, jak mogła by sugerować nazwa funkcji, ale zachowanie oryginalnej rozdzielczości nagrania.