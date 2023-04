WhatsApp: tak wygląda nowa metoda przenoszenia czatów

WhatsApp Beta na Androida w rękach niektórych testerów zdradza, jak będzie wyglądać nowa opcja przenoszenia czatów - zwraca uwagę WABetaInfo . W wydaniu 2.23.9.19 nowa metoda częściowo działa, a polega na bezpośrednim wysyłaniu historii wszystkich rozmów między urządzeniami z Androidem , co można zainicjować z poziomu ustawień. Na początku konieczne jest zeskanowanie kodu QR - na podobnej zasadzie, jak w przypadku dodawania wielu urządzeń do tego samego konta .

Nowa metoda przenoszenia czatów może znacznie ułatwić proces migracji wszystkich rozmów z WhatsAppa na nowe urządzenie w przypadku zmiany smartfonu. Obecnie w przypadku Androida jest to możliwe wyłącznie z pośrednictwem Dysku Google, co wymaga uprzedniego ręcznego wykonania kopii zapasowej. Nie tylko wiąże się to z większym zaangażowaniem użytkownika, ale także z koniecznością polegania na usłudze firmy trzeciej, co nie jest idealnym rozwiązaniem.