Nowość w WhatsApp. Ta funkcja przyda się każdemu

Zuckerberg zapowiedział właśnie, że WhatsApp zyska funkcję, która pozwoli zapisać wiadomości na później. Bez względu na to, czy wiadomość wysłano w trybie automatycznego usuwania (w zakresie od 24 godzin do 90 dni), czy też jest "normalnym" wątkiem. To funkcja, która usprawni przeszukiwanie czatów.