Więźniowie biorą tajne lekcje informatyki. Profesor Harvardu jest zachwycony

The Marshall Project poinformował w ostatnim czasie o wzroście tajnego korzystania ze smartfonów wśród więźniów w Georgii w Stanach Zjednoczonych. Organizacja dotarła do jednego z nich, który zdradził, że prowadzi konwersację grupową około 300 innych osadzonych uczących się informatyki za pomocą darmowego kursu online "CS50: Introduction to Computer Science" udostępnionego przez Harvard.