Zmiana w Wordzie. Rozwiązuje wieloletni problem

Word w pakiecie Microsoft 365, obecnie tylko w programie Insider , dostaje bowiem nową opcję, która pozwala zmienić domyślne zachowanie mechanizmu wklejania zawartości z systemowego schowka. Obecnie Word za każdym razem wkleja to, co w schowku, zachowując domyślne formatowanie ze źródła. Po zmianie, domyślną metodę wklejania da się zmienić na Scal formatowanie , gdy treść pochodzi z innego programu niż Word.

To prosta zmiana, dzięki której osoby regularnie wklejające do Worda fragmenty stron internetowych lub treści kopiowanych z innych programów, nie będą musiały każdorazowo edytować dokumentu, by pozbyć się bezsensownego w tym przypadku formatowania wczytanego ze strony internetowej - z czym pewnie każdy kiedyś się spotkał. Opcja Scal formatowanie jest dostępna w Wordzie od dawna, ale wklejania w ten sposób nie da się wymusić domyślnie i koniecznych jest kilka dodatkowych kliknięć.