Anonymous wywołali chaos w Moskwie. Powstał ogromny korek

Grupa Anonymous wywołała niemały chaos w Moskwie. Haktywiści zaatakowali Yandex Taxi, międzynarodową firmę należącą do rosyjskiego giganta IT Yandex. Hakerzy włamali się do aplikacji i zamówili dziesiątki samochodów w jedno miejsce, co spowodowało powstanie ogromnego korka. Jego rozładowanie zajęło kilka godzin.