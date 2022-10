Szczęśliwi czasu nie liczą? Kalorii również? Być może, ale spora część ludzi chce mieć większą kontrolę zarówno nad swoim czasem, jak i przyswajanymi kaloriami. Odpowiednie zarządzanie planem dnia, ćwiczeniami, a także przyswajaną żywnością, może okazać się kluczem do sukcesu w dążeniu do stawianych sobie celów. Pomogą w tym aplikacje do liczenia kalorii.

FatSecret Licznik Kalorii

Dieta i zdrowe odżywianie stanowią ważną część życia. W związku z tym wielu ludzi szuka aplikacji, które pomogą m.in. z liczeniem kalorii. Za przykład może posłużyć FatSecret Licznik Kalorii. Program pozwala na lepsze kontrolowanie swojej wagi, a wszystko za sprawą rejestrowania aktywności fizycznej, a także zapisywania posiłków.

FatSecret pomaga w obliczaniu spożytych kalorii i w tym celu aplikacja została wyposażona w imponującą bazę produktów żywnościowych. Dodatkowo jest również opcja służąca do obliczania ćwiczeń. Użytkownik otrzymuje listę aktywności fizycznych i uwzględnia je w swoim dziennym grafiku. To z kolei pozwala na przystępniejsze kontrolowanie całego trybu życia. Warto dodać, że FatSecret oferuje przystępne podsumowania.

Fitatu Licznik Kalorii

Fitatu Licznik Kalorii to zgodnie z tym co sugeruje nazwa, kolejny program do wyliczania liczby spożytych kalorii. Użytkownik będzie miał listę posiłków z danego dnia, która oczywiście zapewni także podgląd kalorii. Wybieranie określonej żywności jest ułatwione za sprawą dużej bazy produktów.

Warto nadmienić, że w ustawieniach jest możliwość skonfigurowania swojego profilu w taki sposób, żeby dostawać sugestie optymalnych dawek kalorii do spożycia. Fitatu jest niezłą aplikacją również z tego względu, że pozwala na korzystanie ze statystyk dla wybranych okresów. To ciekawa aplikacja do uzyskania większej kontroli nad swoim codziennym życiem oraz nawykami żywieniowymi.

Kalorie Pro!

Kalorie Pro! to całkiem popularna aplikacja zaopatrująca użytkownika w wartościowe informacje na temat kaloryczności sporej części dostępnych w sklepach produktów spożywczych. Wiele osób doceni fakt, że twórca aplikacji starannie posegregował produkty w dobrze przygotowane kategorie. To zawsze pozytywne, gdy aplikacje do zliczania kalorii są na tyle poukładane, że osoby zainteresowane programem nie muszą wkładać wiele pracy w jego obsługę.

Ważne jest również to, że można tu liczyć na informacje o konkretnych wartościach odżywczych, jak chociażby białka i węglowodany. Ponadto są też przydatne zdjęcia. Aplikacja będzie sporym ułatwieniem dla osób zainteresowanych organizowaniem posiłków w taki sposób, żeby te odpowiadały dziennemu zapotrzebowaniu na kalorie. Kalorie Pro! podpowie również ile trzeba ćwiczyć dla efektu spalenia określonej liczby kalorii.

Marcin Hołowacz, dziennikarz dobreprogramy.pl