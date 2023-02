Mapy Google: nowa opcja dla pasażera pomoże kierowcy

System Android Auto to przeniesienie funkcji telefonu na wyświetlacz w samochodzie, z uwzględnieniem interfejsu wygodniejszego dla kierowcy. Technicznie za wszystko odpowiada jednak podłączony smartfon - nie dziwiło więc dotychczas, że kiedy Android Auto działa, w telefonie nie da się równolegle uruchomić drugiej instancji nawigacji , na przykład Map Google . Serwis Android Police donosi, że obecnie jest inaczej.

Na zmianę zwrócili uwagę użytkownicy reddita, którzy mają nadzieję, że nie jest to zwykły błąd Androida Auto. Okazuje się jednak, że po instalacji Map Google 11.67.02, aplikację da się uruchomić w telefonie, mimo że w tle działa na ekranie samochodu. Wówczas na obydwu wyświetlaczach pokazuje się ta sama trasa.

Mapy Google w telefonie podłączonym do systemu Android Auto

To otwarcie nowych możliwości dla pasażera, który w podbramkowej sytuacji zagubienia kierowcy w większym mieście może wziąć do ręki telefon i pomóc znaleźć inną trasę czy punkty POI w pobliżu, swobodnie obsługując nawigację z poziomu smartfonu - wygodniej niż na ekranie w aucie. Drugi scenariusz to możliwe wykorzystanie telefonu w uchwycie na szybę jako ekranu nawigacji mimo podłączenia Androida Auto na przykład tylko na potrzeby obsługi odtwarzacza multimedialnego czy zestawu głośnomówiącego