Circle K ma promocję na paliwo. Aplikacja ułatwia wszystko

Aby skorzystać z promocji na stacji Circle K , nie jest konieczne członkostwo w programie lojalnościowym Circle K Extra, ale potrzeba go, aby dostać dodatkowy kupon zniżkowy obowiązujący do końca stycznia 2023 r . Nowi klienci mogą łatwo dołączyć do programu, korzystając z aplikacji Circle K . Program na smartfony jest wygodny nie tylko z tego powodu. Pozwala również wyszukiwać stacje Circle K w pobliżu, a nawet płacić na nich za paliwo bez wychodzenia z samochodu.

Aplikacja Circle K dostępna jest zarówno na Androida, jak i iOS-a. Co istotne, można z niej korzystać bez zakładania konta, ale dopiero ono pozwoli zbierać punkty, korzystać z promocji na paliwo i docelowo odbierać spersonalizowane oferty . Można to zrobić już przy pierwszym uruchomieniu programu. Proces zaczyna się od wyboru kraju oraz podania numeru kontaktowego.

Aplikacja Circle K wymaga do działania przynajmniej przybliżonego dostępu do lokalizacji w smartfonie. Dzięki temu działa funkcja proponowania najbliższej stacji benzynowej. Użytkownik może przy tym skorzystać z opcji nawigowania do celu. Aplikacja nie ma w sobie wbudowanej mapy - współrzędne mogą zostać przekazane np. do Google Maps, gdzie kierowca na własną rękę zaplanuje trasę do punktu docelowego.