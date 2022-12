Fala SMS-ów o Netfliksie. Mowa o zawieszeniu konta

Niebezpiecznik ostrzega, że w ostatnich dniach zaobserwowano wzmożoną aktywność oszustów podszywających się pod Netflix. Do klientów platformy (ale zapewne nie tylko) wysyłają SMS-y, które mają na celu wyłudzenie ich danych i pieniędzy.

W oczy rzuca się brak polskich znaków oraz link, który – co prawda – zawiera słowo "Netflix", ale oprócz tego ma podejrzany dopisek. Strona, do której przekierowuje łącze, łudząco przypomina witrynę Netfliksa, jednak przekonuje klienta do odblokowania konta. Potencjalna ofiara proszona jest o podanie takich informacji jak: