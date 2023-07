Dostałeś SMS z prośbą o kontakt? To oszustwo

Fałszywe wiadomości SMS to coraz powszechniejszy problem. Bardzo często chodzi o tzw. phishing, czyli specjalnie ukierunkowane działanie, które ma na celu oszustwo lub podjęcie określonych działań.

Oszuści najcześciej podszywają się w ten sposób pod firmy kurierskie, banki, serwisy aukcyjne, aby wyłudzić nasze dane do logowania np. do bankowości elektronicznej lub serwisów społecznościowych. Czasami jednak próbują podszywać się pod prywatne, obce osoby.

Przykład takiej wiadomości przesłał nam jeden z czytelników. Opisywana wiadomość jest lakoniczna, ale dla niektórych może wyglądać wiarygodnie – chodzi o odpowiedź na prośbę o kontakt z podanym linkiem do czatu na WhatsApp: "Chcialem tylko sie z toba skontaktowac, ale nikt nie odpowiedzial. Prosze o odpowiedz wa.me/447575431647"

Oszuści wysyłają wiadomość, która ma zachęcić nas do kliknięcia w podany link

Podana wiadomość nie zawiera polskich znaków. Prośba o kontakt dla wielu osób może okazać się wystarczającym powodem, by kliknąć w podany link. Tyle tylko, że podana strona to odnośnik do konwersacji na komunikatorze WhatsApp z numerem: +44 7575 431647.