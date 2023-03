WhatsApp: w Finlandii trwa śledztwo w sprawie włamania na konto

Sprawa nieautoryzowanego dostępu do konta na WhatsAppie badana jest jako atak hakerski wymierzony w ministra gospodarki w Finlandii - podaje tvn24.pl . Chodzi o grafikę ze spreparowanymi hasłami wyborczymi, która nawiązywała do "skandalu imprezowego" związanego z Marin, którą nagrano kiedyś podczas prywatnych spotkań poza pracą.

Minister twierdzi, że nie wysłał takich materiałów, więc musiało dojść do "przejęcia" jego konta na WhatsAppie, ale z drugiej strony służby parlamentu nie stwierdziły, by doszło do takiego incydentu. Trzeba podkreślić, że przejęcie konta WhatsAppa jest możliwe nawet zdalnie, ale konieczne jest do tego uwierzytelnienie 6-cyfrowym kodem. Ten można w różny sposób wyłudzić od ofiary, której konto próbuje się przejąć, ale wcześniej niezbędny jest na przykład kontakt SMS-owy i wymiana informacji z atakującym.