Google daje wybór Europejczykom. Wprowadza nowy przycisk "odrzuć wszystkie"

W ciągu ostatniego roku organy regulacyjne, które interpretują europejskie przepisy określające stosowania plików cookie – w tym organy ochrony danych we Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii – zaktualizowały swoje wytyczne dotyczące zgodności. Co więcej, na początku tego roku francuska agencja ochrony danych CNIL nałożyła na Google grzywnę w wysokości 150 milionów euro za stosowanie mylących sformułowań w banerach dotyczących plików cookie.

Tymczasem Europejskie Centrum Praw Cyfrowych (NOYB), które prowadzi kampanię na rzecz odpowiedniego menu plików cookie, twierdzi, że 90 procent użytkowników klika, by zaakceptować wszystkie ciasteczka, ale tylko 3 procent faktycznie ich chce. Google w końcu zdecydowało się na ukłon w stronę użytkowników. "Zobowiązaliśmy się do spełnienia standardów zawartych w tych zaktualizowanych wytycznych i współpracujemy z wieloma z tych organów" – zapowiedział gigant w komunikacie.

Nowe banery Google z plikami cookie dają jasną możliwość wyboru: "odrzuć wszystkie" , "zaakceptuj wszystkie" lub "więcej opcji". "Rozpoczęliśmy wdrażanie we Francji i będziemy rozszerzać to doświadczenie na resztę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielką Brytanię i Szwajcarię" – pisze Sammit Adhya menedżer produktu Google. "Wkrótce użytkownicy w tym regionie będą mieli nowy wybór plików cookie – taki, który można zaakceptować lub odrzucić jednym kliknięciem".

Wcześniej Google pozwalał użytkownikom akceptować wszystkie pliki cookie do śledzenia za pomocą jednego kliknięcia, ale zmuszał ich do klikania w różne menu w celu odrzucenia ich wszystkich. Według CNIL taka asymetria była niezgodna z prawem, ponieważ nakłaniała użytkowników do akceptowania plików cookie, co przynosiło korzyści z działalności reklamowej Google.