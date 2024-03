InPost zaskakuje. Nowość jeszcze w tym roku

Na tę chwilę największą trudnością, z którą musi poradzić sobie InPost, jest ustandaryzowane systemów informatycznych związanych z obsługą paczek na każdym etapie wysyłki. Brzoska tłumaczy, że kupiona niedawno francuska firma Mondial Relay (dzięki której InPost pojawił się we Francji, Belgii, Hiszpanii, Holandii i Portugalii) dysponuje zupełnie innym systemem logistycznym niż ten, którego używa InPost w Polsce – dotyczy to również systemu śledzenia paczek.

W związku z tym InPost musi w najbliższym czasie zadbać o to, aby system logistyczny był zunifikowany – to dopiero pozwoli na uruchomienie obsługi przesyłek międzynarodowych na szeroką skalę. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to nastąpi, jednak ze słów szefa InPostu wynika, że najprawdopodobniej będzie to jeszcze przed końcem roku.