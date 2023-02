Jak piszą Polacy? Te błędy popełniamy najczęściej

Choć zasady pisowni są takie same w internecie, jak i poza nim, w komunikacji w sieci znacznie częściej pozwalamy sobie na uproszczenia, czy nawet celowo popełniane błędy, które mają na przykład symbolizować sarkazm. Mimo to wielu z nas po prostu pisze niepoprawnie, czemu trudno się dziwić - polski język jest dość złożony i łatwo o pomyłkę. Szczególnie gdy piszemy wiadomość na szybko i nie mamy czasu na upewnienie się, jak poprawnie zapisać dane wyrażenie, choć wystarczyłoby kilka kliknięć, aby zweryfikować swoją wiedzę.

Serwis polsczyzna.pl omówił "Raport 100 najczęściej popełnianych błędów w internecie " przygotowany przez markę nadwyraz.com. Jak możemy przeczytać, analizowanie zjawiska, jakim jest niepoprawne posługiwanie się językiem polskim w internecie, pozwala nie tylko na wykrycie źródeł błędów i częstotliwości ich występowania, ale także pozwala na wysnucie wniosków na temat tego, czy zjawisko się nasila, czy jednak przykładamy coraz większą wagę do jakości naszej korespondencji.

Od 2018 r. niepoprawnych form w pisowni internetowej gwałtownie przybywało. Najgorzej wypadł pod tym kątem rok 2020, kiedy przekroczono poziom 5 mln błędów, czego efektem była pandemia i znacznie większy nacisk położony na komunikację sieciową. W 2021 r. liczba błędów zmalała o ok. 87 tys., nadal pozostając na poziomie ponad 5 mln. W 2022 r. jest lepiej.

Zanim jednak przejdziemy do wyników, przedstawmy informacje na temat metodologii badania. Ramy czasowe badania obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Dane pozyskiwano przy użyciu narzędzia SentiOne i monitoringu własnego stron internetowych. Monitoring bazował na wytypowanych przez serwis Polszyczna.pl błędach językowych, łącznie analizowano 158 błędów w różnych konfiguracjach. Materiały do analizy pochodziły z serwisów takich jak: Facebook, YouTube, TikTok, Wykop, Instagram, Twitter, a także z forów dyskusyjnych, blogów i innych portali.