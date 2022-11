Kanał TVP Sport przejęty. Zachęcają do kupna kryptowalut

TVP Sport dzisiejszego dnia nie zaliczy do szczęśliwych. Ktoś przejął kanał stacji na YouTube i wyrządził na nim całkiem sporo szkód. Z kanału zniknęły bowiem wszystkie filmy. Co więcej, zmieniono nazwę kanału. Obecnie nazywa się on "Twitter". Jedynym śladem po TVP Sport jest tutaj karta społeczności, gdzie można znaleźć wpisy dodane przez stację.