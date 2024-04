Koniec z kolejkami do lekarzy. Wkrótce ruszy e‑rejestracja

Cyfryzacja Polski nabiera rozpędu. Największe zmiany w kontekście przeniesienia wielu usług do świata cyfrowego widać przede wszystkim w aplikacji mObywatel, w której to w ostatnich tygodniach pojawił się szereg różnych funkcji – a w najbliższym czasie pojawią się kolejne. Wśród ostatnich nowości w mObywatelu należy wymienić przede wszystkim trwające testy obsługi mobilnych płatności. Pozwolą one Polkom i Polakom opłacić podatek od nieruchomości, zagospodarowanie odpadów komunalnych i wiele innych.