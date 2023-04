Uczniowie dostaną za darmo laptopy. Rząd: wybrano najkorzystniejszą ofertę

Rząd zapowiada darmowe laptopy dla uczniów

Program "komputery dla uczniów IV klas szkół podstawowych" został zapowiedziany w styczniu przez premiera Mateusza Morawieckiego. Program ma na celu wyrównać szanse dzieci pochodzących z uboższych rodzin, a także wspomóc realizację podstawy programowej w szkołach.

W pierwszej fazie projektu, sprzęt miał trafić do 370 tys. uczniów, które w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają naukę w IV klasie szkoły podstawowej. Początkowo zakładano, że koszt programu ma wynieść 760 mln złotych (+ VAT). Wiadomo, że wyliczenia uległy zmianie - rząd planuje zakup 394 tyś 346 laptopów i przeznaczy na to ponad 1,1 mld złotych. To największy tego typu przetarg w Europie. Pieniądze na zakup sprzętu będą pochodzić ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Tech Winter Challenge: Test terenowy Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10. generacji

Jakie laptopy dostaną 4-klasiści?

Wybór laptopa dla 4-klasistów to proces. W Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) dopiero rozpatrzono oferty złożone w ramach przetargu – firmy i konsorcja złożone z kilku firm złożyły 14 ofert na następujące laptopy:

Specyfikacja laptopów z ofert złożonych do przetargu. © Cyfryzacja KPRM

Specyfikacja laptopów z ofert złożonych do przetargu. © Cyfryzacja KPRM

Specyfikacja laptopów z ofert złożonych do przetargu. © Cyfryzacja KPRM

Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji zdradził, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę komputerów dla czwartoklasistów złożyła obecnie firma x-kom, która zaproponowała model ASUS ExpertBook B1502CBA w cenie 2952 zł brutto.

Warto jednak podkreślić, że to dopiero pierwszy etap składania ofert. W kolejnym etapie COAR sprawdzi, czy przedstawione oferty spełniają warunki zapisane w dokumentacji przetargowej. Firmy, które spełnią wymogi i podpiszą umowy ramowe, będą mogły złożyć oferty w zamówieniach wykonawczych. Co ważne, ceny podane przez firmy są cenami maksymalnymi, więc w toku składania ofert mogą one zostać obniżone. To ważna informacja, bo głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert jest cena.

Zastrzeżenia co do przetargu na laptopy

Spore kontrowersje wywołały wymagania dotyczące specyfikacji laptopów. Eksperci zwracali uwagę na wybór benchmarka CrossMark – zapis dotyczący uzyskania 1100 punktów faworyzował procesory firmy Intel i blokował możliwość zgłaszania konkurencyjnych ofert z procesorami firmy AMD.

Jaki jest laptop ASUS ExpertBook B1502CBA?

Wiele wskazuje, że w przetargu zostanie wybrany laptop ASUS ExpertBook B1502CBA i to właśnie ten model trafi do uczniów IV klas szkoły podstawowej. Co to za sprzęt?

Laptop ASUS ExpertBook B1 B1502CBA. © ASUS

ASUS ExpertBook B1502CBA to tani, biznesowy laptop z 2022 roku, który wyróżnia się kompaktową budową (1,69 kg wagi i niecałe 2 cm grubości). Urządzenie wyposażono w 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080px), 3-komorową baterię o mocy 42 Wh, a także nowoczesny zestaw portów (w tym dwa USB typ C, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, złącze sieciowe RJ45).

W środku znalazł się niskonapięciowy procesor Intel Core 12. generacji (najpewniej złożono ofertę na konfigurację z podstawowym modelem Core i3-1215U). Do tego 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB. Wymogi przetargu zaznaczają, że sprzęt ma być dostarczony z systemem Windows (w tym przypadku jest to Windows 11).

Paweł Maziarz, dziennikarz dobreprogramy.pl