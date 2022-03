Mapy Google w samochodzie to przykład monopolu? Trwa dochodzenie

O szczegółach pisze Reuters powołując się na dwa inne źródła. Jak podaje, Departament Sprawiedliwości w USA wznowił dochodzenie w sprawie potencjalnego monopolu Google'a głównie w kontekście usług lokalizacji. Pierwsza sprawa dotyczy pakietu Google Automotive Services (w polskiej pomocy technicznej określanego jako Usługi Motoryzacyjne Google), czyli kompletu usług i aplikacji, które mogą zostać wykorzystane przez producentów samochodów do integracji ze swoimi systemami infotainment.

Pakiet łączy Mapy Google , sklep Google Play, Asystenta Google i inne usługi, a następnie może zostać wykorzystany przez firmy motoryzacyjne w swoich autach. Zdaniem niektórych jest to przykład praktyki monopolistycznej, bo w pakiecie nie przewidziano m.in. możliwości zastosowania innych asystentów głosowych opracowanych przez konkurencję. Pakiet GAS jest także wykorzystywany do działania Androida Automotive .

Reuters nie wspomina w publikacji o Androidzie Auto, ale ma to uzasadnienie, bo system działa na nieco innej zasadzie. O ile Android Automotive to niezależny system operacyjny instalowany w autach, tak Android Auto to tylko swego rodzaju funkcja replikacji danych ze smartfonu (od niedawna zresztą obsługuje także inne nawigacje).