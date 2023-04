WhatsApp testuje nową blokadę. Każdy chętnie włączy

Komunikator WhatsApp pozwoli niebawem blokować dostęp do wybranych czatów z wykorzystaniem kodu lub biometrii , a więc na przykład z pomocą czytnika linii papilarnych w smartfonie - wynika z doniesień WABetaInfo na Twitterze. Nowa funkcja WhatsAppa jest już testowana w wąskim gronie w wydaniu beta na Androida , więc można wnioskować, że niedługo trafi do stabilnego wydania komunikatora.

WhatsApp dynamicznie się rozwija, a kolejne funkcje szybko zyskują popularność. Łatwo sobie wyobrazić, że tak będzie również w przypadku blokowania dostępu do czatów. Użytkownik będzie mógł w ten sposób ograniczyć dostęp do wskazanych konwersacji, co przyda się, jeśli zdarza mu się pożyczać telefon innej osobie i istnieją obawy o nieuprawniony dostęp do wiadomości w WhatsAppie.