Facebook zwolnił bez powodu 60 osób. Zostały wybrane losowo przez algorytm

Pracownicy Facebooka , zatrudnieni za pośrednictwem firmy Accenture, wykonywali jak co dzień swoje obowiązki w biurze Facebooka w Austin w Teksasie. Moderowali treści i usługi biznesowe, aż w pewnym momencie zostali zaproszeni na wideokonferencję – wspomina źródło zaznajomione ze sprawą w rozmowie z serwisem Business Insider .

Zatrudnieni nie otrzymali żadnych informacji o tym, co będzie omawiane podczas rozmowy, a po jej rozpoczęciu ukryto nazwiska osób biorących w niej udział, w tym przedstawicieli firmy Accenture. Ze względu na to, że nikt się nie przedstawił, pracownicy nie byli pewni, kto faktycznie brał udział w przekazywaniu wiadomości. A ta nie należała do pozytywnych.