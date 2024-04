Centralny Rejestr Wyborców. Sprawdź przed głosowaniem

Centralny Rejestr Wyborców obejmuje dane polskich obywateli, którzy ukończyli 17 lat oraz obywateli państw UE i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy złożyli wcześniej wniosek o dopisanie ich do CRW. Baza pozwala sprawdzić podstawowe informacje niezbędne przed głosowaniem w wyborach . Można się do niej dostać przez internet, w urzędzie lub za pośrednictwem mObywatela .

W Centralnym Rejestrze Wyborców można sprawdzić wszystkie dane gromadzone o wyborcach, w tym zweryfikować adres odpowiedniego lokalu wyborczego . Ten jest zależny co do zasady od miejsca zamieszkania głosującego, ale nie w każdym przypadku. W CRW można sprawdzić te dane i część z nich zmienić:

Dane z CRW można też wyświetlić w aplikacji mObywatel. Zarówno przy komputerze, jak i z telefonem w ręku, wpierw trzeba się jednak zalogować. Można to zrobić na kilka sposobów, w tym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, mDowodu czy uwierzytelniania przez bankowość elektroniczną. Chcąc zalogować się do CRW przy komputerze, do uwierzytelniania można wykorzystać wcześniej skonfigurowaną aplikację mObywatel.