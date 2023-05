Nowość w PKP.appka. Przyda się podróżującym koleją

PKP poinformowało o nowościach, które zostały wprowadzone do oficjalnej aplikacji PKP.appka . W majowej aktualizacji wprowadzono kilka usprawnień i nowych funkcji, dzięki którym podróże koleją będą wygodniejsze.

Jedną z kwestii, na której skupiono się w tej aktualizacji, jest poprawa prezentacji danych. W oficjalnym komunikacie PKP czytamy, że nowa strona startowa stała się bardziej intuicyjna, dzięki czemu ułatwiono dostęp do określonych funkcji. Uproszczony został też sposób prezentacji rozkładu jazdy pociągów. Teraz po wybraniu ikony rozkładu z dolnego paska narzędzi wyświetli się tablica odjazdów pociągów z danego dworca. Pojawiła się też opcja prezentacji spodziewanego opóźnienia pociągu od pierwszej do ostatniej stacji na danej trasie.

PKP najmocniej zwraca jednak uwagę na inną nowość w aplikacji PKP.appka. Chodzi o nowy moduł zgłaszania usterek, który powinny ocenić osoby, które często podróżują koleją. W końcu to ich najbardziej dotykają awarie infrastruktury.

- Rozbudowa PKP.appki o nowy moduł pozwoli obsłudze technicznej dworców jeszcze szybciej i sprawniej reagować na ewentualne usterki. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się to do niezwłocznego rozwiązania niedogodności, a co za tym idzie zwiększenia satysfakcji i komfortu tysięcy podróżnych, którzy codziennie korzystają z dworców kolejowych w całej Polsce - mówi Marta Strębska, zastępca dyrektora Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji w PKP S.A.