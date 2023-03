Popularna nawigacja doczeka się zmian. Podróżowanie ma być wygodniejsze

Mapy Google to w kategorii "Nawigacja" w App Store najpopularniejsza aplikacja wśród użytkowników z Polski. Tak duże zainteresowanie zawdzięcza rozbudowanym funkcjonalnościom, wśród których jako najistotniejsze można uznać m.in. dokładne planowanie trasy komunikacją miejską, Street View, ale też widok 3D. Apple jednak podejmuje próby, by zainteresować swoją autorską nawigacją większą liczbę użytkowników – a to za sprawą nowości, która stopniowo pojawia się u kolejnych osób. Oto modelowanie budynków 3D w Mapach Apple.