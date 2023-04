Duże zmiany w Mapach Apple. Skorzystają z nich Polacy

Aplikacja konkurująca przede wszystkim z Mapami Google jest teraz szybsza w porównaniu do swojej poprzedniej wersji. Mapy Apple mają dokładniej prowadzić do celu, a przy tym znacznie poprawiono wygląd oprogramowania. Obiekty na mapie są lepiej odwzorowane i można je podziwiać w 3D. To samo dotyczy zresztą rzeźby terenu, której zwiększenie dokładności dotyczy m.in. precyzyjniejszego określania nawierzchni w konkretnym obszarze.