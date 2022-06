Sytuacja na rynku kart graficznych. Jaka czeka nas przyszłość?

Z kolei za aktualny spadek w sporej większości odpowiadają problemy kryptowaluty LUNA, które spowodowały odejście z rynku sporej części inwestorów. Rynek kryptowalut tak jak po wcześniejszych kryzysach najpewniej wróci do formy, ale to zajmie przynajmniej parę miesięcy. W związku z tym nie ma co liczyć na wzrost kursu Ethereum do poziomu, kiedy wydobycie jest opłacalne. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy kryptogórnik ma dostęp do darmowego prądu.