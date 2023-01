SMS od "Biedronki". Chcą złapać Polaków na łatwą wygraną

Warto zwrócić uwagę, że przestępcy w celu uwiarygodnienia oszustwa posługują się imieniem swojej potencjalnej ofiary, a w polu nadawcy wiadomości widnieje nazwa sklepu "Biedronka". To również ma przekonać klienta, że ma do czynienia z faktyczną Biedronką. Jest to oczywisty smishing, w którym oszuści podszywają się pod sieć sklepów, w celu zdobycia zaufania odbiorcy wiadomości.

"Cieszymy się, że brałeś udział w akcji Gang Bystrzaków. Doceniamy Twoją aktywność. Jako jednej ze 100 osób postanowiliśmy przyznać nagrodę w postaci 150 zł do wykorzystania w sklepach Biedronka na terenie całego kraju. Odbiór nagrody możliwy do 24 godzin od otrzymania tego SMSa. Odebrane środki będą ważne do 31.01.2023 r".

Następnie użytkownik musi wybrać swój bank i przejść do logowania. Tu znów zostaje on przekierowany do fałszywej strony danego banku, która wyłudza dane do logowania. Te ostatecznie mogą trafić do oszustów, którzy uzyskają dostęp do konta bankowego swojej ofiary. Istnieje też opcja weryfikacji za pomocą karty płatniczej. W tym przypadku należy podać jej numer, kod CVV i datę ważności. W obu przypadkach przestępcy mogą uzyskać dostęp do naszych pieniędzy.