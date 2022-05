SMS o paczce. Dopłata 2 lub 3 złotych to bzdura

Do naszej redakcji dzień w dzień trafiają kolejne zgłoszenia o "oszustwie na paczkę". Do Polaków trafiają SMS-y, w których ktoś w znany sposób próbuje nakłonić do kliknięcia załączonego linku, by uiścić rzekomo niezbędną, drobną dopłatę do zamówienia. Historia jest rzecz jasna zmyślona, a formularz płatności - spreparowany. Atakujący chcą w ten sposób przejąć dane logowania do banku ofiary i ukraść pieniądze.