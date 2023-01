Uważaj na to oszustwo. T-Mobile ostrzega

Uwaga na kolejny rodzaj oszustwa. T-Mobile ostrzega swoich klientów przed cyberprzestępcami, którzy wykorzystują wizerunek firmy do wyłudzania danych osobowych. Tym razem zachęcają do ich udostępniania przez rzekome nagrody w postaci drogich smartfonów marki Samsung lub iPhone.

W drugiej wiadomości znajduje się link, który kieruje do strony z rzekomo wygraną nagrodą. Cyberprzestępcy liczą na to, że ich ofiara udostępni swoje dane, a także uwierzy, że musi pokryć koszty dostawy urządzenia. W rzeczywistości może przynieść to nieprzyjemne konsekwencje.

Przestępcy mogą przygotować fikcyjną bramkę płatności, która w rzeczywistości posłuży im do wykradnięcia danych, a co za tym idzie, do uzyskania dostępu do konta bankowego ofiary. Z tego względu warto szczególnie dokładnie przyglądać się wiadomościom, które otrzymujemy.