"Wracała z zakupów". Nowe oszustwo na Facebooku. Apel policji

We wpisie przedstawiono historię dziewczynki, którą miała spotkać krzywda podczas powrotu z zakupów. Wskazano nawet dokładny adres miejsca, gdzie miało dojść do przestępstwa. Co istotne - autor wpisu umieścił w nim także odnośnik do prawdopodobnie niebezpiecznego serwisu. Poniżej prezentujemy pełną treść wpisu, który rozprzestrzenia się w mediach społecznościowych.