Yanosik wysyła dziwny komunikat. Prowadzi do nieskończonego ładowania

Yanosik to popularna aplikacja dla kierowców, która umożliwia im dzielenie się informacjami o sytuacjach na drodze, w tym o wypadkach, kontrolach drogowych i różnych utrudnieniach. Jednak w ostatnim czasie użytkownicy Yanosika mogli zauważyć dziwny komunikat wysyłany przez aplikację, który ma się nijak do typowych powiadomień.

Mianowicie w pasku powiadomień ok. godz. 13:20 pojawia się wiadomość o pozbawionej sensu treści "asadsd". Wejście w komunikat standardowo otwiera aplikację Yanosik, po czym przekierowuje użytkownika na stronę, która najzwyczajniej nie chce się załadować. Najprawdopodobniej jest to błąd aplikacji związany z pracami nad jej rozwojem. Jednak Yanosik nie odniósł się na razie do dziwnego komunikatu.