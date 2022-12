YouTube testuje nowe funkcje, w tym "wyszukiwanie w filmach"

O szczegółach zmian testowanych pod kątem YouTube'a pisze The Verge. Jak zwrócono uwagę, część eksperymentów dotyczy na tę chwilę tylko rynku indyjskiego, ale docelowo funkcje trafią zapewne do wszystkich użytkowników. Ciekawie prezentuje się zwłaszcza możliwość wyszukiwania filmów na podstawie ich treści. Wszystko wskazuje na to, że kluczowa będzie tutaj wykonywana w tle transkrypcja. Użytkownik będzie w stanie znaleźć konkretną sekundę danego nagrania, w której pada wpisane słowo.