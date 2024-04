Znajdź Moje Urządzenie. Znamy datę premiery nowej funkcji Androida

Google niebawem odda użytkownikom funkcję, której do tej pory mogli zazdrościć posiadaczom smartfonów z iOS. Find My Device, czy też Znajdź Moje urządzenie, ma pozwolić na odnalezienie zagubionych smartfonów, zegarków czy słuchawek. Poznaliśmy datę debiutu nowej funkcji.

Znajdź Moje Urządzenie ma trafić do szerokiego grona użytkowników 7 lub 8 kwietnia 2024 r. Jej debiut miał mieć miejsce wcześniej, bo w grudniu 2023 r., ale technologia, z której będzie korzystać funkcja, była opracowywana przez Google i Apple. Prace nad wypracowaniem standardu, który zapewni, że technologia nie będzie wykorzystywana do śledzenia, przeciągały się.

Jak czytamy w serwisie 9to5google.com, Google rozesłał do użytkowników maila w sprawie funkcji Find My Device. Ma ona pozwolić na zlokalizowanie urządzeń nawet wtedy, gdy są w trybie offline, a w przypadku akcesoriów Fast Pair możliwe będzie ich odnalezienie nawet wtedy, gdy są one odłączone od urządzenia.